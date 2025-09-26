(VIDEO) Corpoelec lanza un nuevo portal web: podrá actualizar datos, pagar tu factura y más

26-09-25.-La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) lanzó un nuevo portal web que incorpora funcionalidades avanzadas y adaptables a todos los dispositivos, tanto móviles como computadores.La novedosa página web corpoelec.gob.ve, cuenta con módulos que permiten conocer de primera mano los requisitos para actualización de datos, cambio de titularidad, solicitud del servicio eléctrico, entre otros trámites, refiere en nota de prensa.Igualmente, los usuarios podrán consultar saldo, realizar el pago de la factura y emitir reportes a través de la Línea VenApp, integrando así herramientas digitales para una gestión más eficiente.De esta manera, Corpoelec se incluye en la expansión de canales digitales en aras de mejorar la atención de los usuarios.Pagar factura desde el exteriorIngresa al portal web pagos Corpoelec con su usuario y contraseña personal.Sigue las instrucciones para registrar su pago en el Sistema Único de Recaudación (Sigecon).Registra la cuenta contrato correspondiente si aún no lo ha hecho.Si ya tiene una cuenta contrato vinculada a su cédula, esta aparecerá automáticamente en el sistema.En caso de recibir el servicio en un inmueble donde la cuenta no esté a su nombre, debe seleccionar “Sí” cuando se le pregunte “¿Desea agregar una cuenta contrato conocida?” y continuar con el proceso.Si no tiene una cuenta contrato previa o desea asociar una nueva, debe escoger “No”, lo que lo dirigirá automáticamente a la sección “Registrar Contrato”.Para registrar una nueva cuenta contrato, si no tiene ninguna vinculada, puede hacerlo desde el menú principal seleccionando “Cuenta Contrato” y luego “Asociar Cuentas Contratos”.