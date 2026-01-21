Francés liberado hace cinco meses denuncia que fue abusado sexualmente por una agente de Dgcim en Maracaibo

El ciudano francés, Camilo Castro que permaneció detenido durante cinco meses en Venezuela, denunció haber sido víctima de abusos que, después de su liberación el 16 de noviembrede 2025, ha decidido denunciar públicamente a través de sus redes sociales.

Castro relató con detalles su primer día de detención: "Pasé mi primera noche en un lugar, básicamente en un sótano, yo creo que eso era en Maracaibo", recordó. Relató que las condiciones eran insostenibles: "Había tres baños desbordando de heces, seguramente de varias semanas o meses acumulados ahí, con cientos de cucarachas y unas cuantas ratas", añádió, describiendo que en el lugar "había una mesa con diferentes materiales, herramientas de tortura". Aseguró que los muros del sótano mostraban evidencias de que dos personas habían permanecido allí por lo menos, ocho meses.

Las torturas psicológicas y físicas fueron una constante durante su privación de libertad. "Me encapucharon, me pusieron esposas en la espalda, me drogaban con un spray que olía a solventes muy fuertes", relató Castro. Según su testimonio, durante su traslado a las oficinas de la Dgcim, fue víctima de abuso sexual por parte de una mujer, una agente de la misma institución, quien lo agredió físicamente mientras lo mantenían encapuchado y esposado. "Estuve así varias horas, con mi cabeza sobre las rodillas, esposado", detalló.

El expreso político también describió los largos periodos de aislamiento que sufrió, sin poder bañarse ni cambiarse de ropa, alimentado solo una vez al día. "Todo el viaje yo estuve muy sudando, y así pasé una semana", dijo.

Sin embargo, Castro encontró algo de consuelo al llegar a El Rodeo (Miranda), otro centro de detención. Allí, uno de sus compañeros de celda le dijo: "Aquí todos somos inocentes como tú, no hay ningún delincuente aquí, es un tema político".

Ese comentario le permitió comprender que no estaba solo en su sufrimiento y que formaba parte de una "industrialización del secuestro" que, según él, forma parte de una política sistemática de detención arbitraria de extranjeros en Venezuela.

Su experiencia, más allá de las torturas que sufrió, también le trajo recuerdos de la historia de su propio padre, quien fue exiliado político de Chile. Castro comparó su situación con la de su progenitor, quien también fue víctima de persecución y tortura por sus ideales comunistas durante la dictadura de Pinochet.