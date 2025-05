Usuarios venezolanos no podrán abordar vuelos nacionales con cédula vencida

09-05-25.-El Ejecutivo nacional implementó una nueva con la cual los usuarios de las aerolíneas no podrán abordar los vuelos nacionales con la cédula de identidad vencida a partir del corriente mes de mayo.A través de su cuenta de Instagram, Vuela Barato Ya, la agencia de viajes ha informado a todos sus clientes y seguidores que la cédula de identidad vigente deberá presentarse como requisito para volar en Venezuela.Según la agencia, a partir de este mes de mayo de 2025, "todos los pasajeros que viajen dentro del país deberán presentar Cédula de Identidad laminada vigente, sin excepciones".¿Cuáles son los requisitos para viajar en el interior del país?Cédula de Identidad vigente y laminadaMenores de edad a partir de los nueve años con cédula vigenteExtranjeros en calidad de turistas con pasaporte válido¿Qué documentos no serán permitidos para abordar vuelos nacionales?PasaporteCédula vencida o fotocopia del documentoLicencia de conducirDenuncias de extravíoDicha acción se encuentra estipulada en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Identificación.Se le recomienda a los viajeros asegurarse de poseer su Cédula de Identidad vigente en buen estado antes de reservar su boleto. Con ello, evitará molestias y retrasos innecesarios en el aeropuerto.Cabe destacar que, auellos pasajeros venezolanos que ingresan al país en vuelos internacionales con pasaporte pero tienen vuelos nacionales y para el momento de su llegada no posean cédula de identidad, pueden llegar a su destino final y luego hacer los tramites correspondientes de emisión o renovación de la cédula de identidad.Por su parte, en un comunicado difundido por Láser Airlines, se conoció que, debido a esto, los usuarios deberán presentar el documento vigente, ya que incluso no se aceptarán copias de la C.I.En ese sentido, la empresa dijo que la medida se aplicará por instrucciones del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).*Con información de 2001