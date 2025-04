Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad expresa preocupación por irregularidades en comicios presidenciales de Ecuador

Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad preocupados por irregularidades en comicios electorales de Ecuador Credito: Agencias

«una serie de irregularidades ocurridas en el marco del proceso electoral alertan sobre la falta de garantías jurídicas y constitucionales para brindar al pueblo ecuatoriano condiciones óptimas para el ejercicio del voto.»



La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación ante los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, tras la segunda vuelta de los comicios presidenciales celebrados el pasado domingo 13 de abril.



En su declaración, la organización señala que “una serie de irregularidades ocurridas en el marco del proceso electoral alertan sobre la falta de garantías jurídicas y constitucionales para brindar al pueblo ecuatoriano condiciones óptimas para el ejercicio del voto.”



Entre los hechos denunciados, la Red destaca:



El incumplimiento del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral por parte del candidato y actual presidente en ejercicio, quien no solicitó la licencia correspondiente ante la Asamblea Nacional para realizar campaña electoral, como exige la normativa vigente para candidatos a la reelección.



La declaración de Estado de Excepción en varias provincias del país por parte del mismo candidato, especialmente en aquellas donde no obtuvo mayoría de votos durante la primera vuelta electoral, realizada el pasado 9 de febrero, lo que, según el comunicado, condicionó el desarrollo libre y equitativo del proceso democrático.



La imposibilidad de ejercer el derecho al voto por parte de la comunidad ecuatoriana residenciada en Venezuela, debido a la no habilitación del centro electoral del consulado ecuatoriano en Caracas, afectando así a una porción significativa del electorado en el exterior.



Frente a estos hechos, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad manifestó su respaldo a las organizaciones políticas que han solicitado una revisión del proceso. “Manifestamos nuestro apoyo a la solicitud de las agrupaciones políticas participantes, de exigir al Consejo Nacional Electoral la auditoría de los resultados anunciados por ese ente comicial”, expresa la declaración.



La Red hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de observación electoral a mantenerse vigilantes ante la situación política en Ecuador, reiterando su compromiso con la defensa de los principios democráticos y la soberanía de los pueblos.



A continuación compartimos la declaración de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.



La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, expresa su preocupación ante los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en el contexto de la segunda vuelta de los comicios presidenciales celebrados el domingo 13 de abril.



Una serie de irregularidades ocurridas en el marco del proceso electoral, alertan sobre la falta de garantías jurídicas y constitucionales para brindar al pueblo ecuatoriano condiciones óptimas para el ejercicio del voto. Entre estas, destacan:



El candidato y presidente en ejercicio incumplió el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral de ese país, que obliga a todo candidato a la reelección a solicitar licencia ante la Asamblea Nacional para hacer campaña electoral.



Previo a la jornada del 13 de abril, el candidato y presidente en ejercicio decretó el Estado de Excepción en varias de las provincias de ese país, específicamente en aquellas donde no obtuvo mayoría de votos durante la primera vuelta electoral del 9 de febrero de este año.



La Comunidad ecuatoriana residenciada en Venezuela no pudo ejercer su derecho al voto al no habilitarse el centro de votación del consulado ecuatoriano en Caracas, afectando a una importante población votante.



Ante esta situación, manifestamos nuestro apoyo a la solicitud de las agrupaciones políticas participantes, de exigir al Consejo Nacional Electoral la auditoría de los resultados anunciados por ese ente comicial.