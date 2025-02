(VIDEO) La vicepresidenta de Colombia denuncia amenazas de muerte en su contra por señalar posible corrupción en el Gobierno de Petro

28-02-25.-La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció este jueves amenazas contra su vida y la de su familia luego de haber señalado en una carta publicada en su cuenta de X posibles actos de corrupción en el Gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro.Márquez afirmó en la misiva que no dejará de hablar de irregularidades en el sector público y de criticar “desviaciones” del proyecto que ganó el Poder Ejecutivo en 2022.La funcionaria, quien también encabezaba el Ministerio de Igualdad, donde Petro nombró este jueves a Carlos Rosero, argumentó que “la lealtad no es callar”, sino “advertir cuando el rumbo se desvía del camino”.La funcionaria, sin embargo, no detalló a qué posibles casos de corrupción se refiere ni dio más información sobre las presuntas amenazas.CNN contactó a la Vicepresidencia y a la Presidencia de Colombia para pedir comentarios sobre estas declaraciones y espera respuesta. También contactó a la Fiscalía General para preguntar si ha recibido alguna denuncia formal por esta situación.Las declaraciones de Márquez se producen en un contexto de tensiones, renuncias y cambios en el gabinete de Petro, quien el 7 de agosto cumple tres años de mandato.Estas confrontaciones se hicieron públicas el 4 de febrero, durante una larga sesión del Consejo de Ministros, televisada y transmitida en redes sociales, en la que Márquez, junto a la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y otros funcionarios criticaron los nombramientos de Armando Benedetti como jefe de Despacho y de Laura Sarabia como canciller.Petro respaldó tanto a Benedetti como a Sarabia y, días después, pidió la renuncia a sus ministros y funcionarios de alto nivel para —dijo— cumplir con el programa de Gobierno “ordenado por el pueblo”.Entre las renuncias se han concretado desde entonces están la de Muhamad, reemplazada en Ambiente por Lena Yanina Estrada; la de Iván Velásquez, reemplazado por Pedro Sánchez como ministro de Defensa, y la de Juan Fernando Cristo, sustituido por Benedetti como ministro del Interior.