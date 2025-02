(VIDEO) Dos youtubers extranjeros denuncian haber sido víctimas de robo por policías en Guanare

11-04-25.-Una pareja de youtubers extranjeros, llamados Angie y Joris, vivieron un desagradable momento al ser víctimas de “robo” por funcionarios policiales en Guanare, estado Portuguesa, al tener posesión de un drone que utilizan para grabar sus aventuras y postearlo en sus redes sociales.La joven pareja de un francés y una mexicana llegó a Venezuela en enero, para turistear por los diferentes estados del país, explorando la ciudad de Caracas, Aragua, las playas de Falcón, y las montañas de Mérida.Cuando terminaron de recorrer la tierra de Barquisimeto, tomaron la decisión de conocer los llanos venezolanos. Y al comenzar el recorrido rumbo a Barinas, la policía detuvo el autobús en un punto de control ubicado en Guanare, para un chequeo rutinario.Angie y Joris explicaron muy disgustados, en un video publicado en su canal de Youtube, que los funcionarios policiales, al culminar de revisar los documentos de los pasajeros, solo los bajaron a ellos dos del autobús para indagar en sus pertenencias por ser extranjeros y parecer “sospechosos”.Nos sacaron todo”, comentó incómoda la joven mexicana, cuando finalmente encontraron un drone entre sus maletas fue cuando la policía les dijo que en Venezuela se debía tener un permiso para usar ese aparato, y al no tenerlo se convertían en posibles 'terroristas'.“Hicieron muchas preguntas, nos dio mucho miedo”, confesó el francés bastante desconcertado, ya que en su primera parada, en Caracas, les informaron que no se necesitaba ninguna autorización para manipular el drone dentro del país.Del mismo modo añadió que “nos pidieron 300 dólares, dijimos que no (…) ya luego llegamos a un acuerdo de 100 dólares para que nos dejen ir, y esos 100 era para un tour de Barinas para descubrir los llanos venezolanos pero finalmente no vamos a poder descubrirlos".La pareja pagó la multa y se regresaron al Terminal de Barquisimeto para dirigirse de nuevo a Mérida y dar por culminado su viaje. Luego de haber vivido un sinfín de maravillosas experiencias en el país y con su gente, se van con un mal sabor de boca.