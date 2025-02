Otro escándalo: Súmate recibió más de $1.800 millones de EEUU para operaciones en el país

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, reveló durante el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, que Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro entregó más de mil 800 millones de dólares a los sectores de la ultraderecha, a través de Súmate, para sus operaciones en el país.



Asimismo, indicó que en el informe se refleja la cantidad de dinero entregado a la derecha para sus planes desestabilizadores en Venezuela, a la organización Súmate. “Yo tengo esta información, pero también tengo a qué partido político le dieron plata. Está a la orden, señores de Estados Unidos, para que ustedes vean cuántos agarran ahí. Si el FBI está investigando seriamente, ahí no se salva nadie”, advirtió Cabello.



Resaltó que «estos sectores sí se enchufaron de verdad y con los gringos. Se pegaron de los gringos, enchufaítos. Eso son los verdaderos enchufados”. Cabello destacó que esta información vale oro, “aquí está la fuente de financiamiento, a quién le dieron plata, y no es la USAID, esto le duele más a los gringos porque es el Departamento del Tesoro, las pruebas están a su orden, ustedes las tienen no se hagan los locos”.



Cabello cuestionó que en el informe se diga que otorgaron recursos a Súmate, para operar en el Congo. ¿Qué tenía que hacer Súmate en el Congo? Es extraño verdad, también habla de inversiones en agricultura en Venezuela y «nunca han sembrado una mata de topocho», en las elecciones también les dieron plata, «quién va querer ganar elecciones así», se preguntó.



Detalló, además, que fue donada a la extrema derecha venezolana la cantidad de 10,5 millones de dólares para el tema electoral de 2024, e igualmente, a la organización internacional: «Transparencia Electoral» se le otorgaron más de 8,5 millones de dólares.



