Fiscal Saab: Detenidos por trama de corrupción Pdvsa-Cripto buscaban "implosionar" la economía venezolana

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab Credito: Web

01-05-23.-El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este domingo que varios de los detenidos de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto mantenían un plan desestabilizador con el fin de afectar el poder político del Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro.



Durante una entrevista en el programa Análisis Situacional, transmitido por Globovisión con el periodista Oscar Schémel, sostuvo que los funcionarios públicos buscaban "implosionar" la economía venezolana. “Afortunadamente detuvimos este plan y fue develada. Hay presos y algunos todavía faltan por aprehender. ¿Qué hubiese ocurrido si no investigamos y continúa? Esto iba a un escenario de pesadilla inimaginable. Estamos hablando de una trama de corrupción altamente explosiva que fue develada a tiempo y que está siendo procesada", resaltó.



"La conclusión es clara, generar una implosión de la economía venezolana para buscar un saldo desfavorable al Estado venezolano, porque todo ese dinero para donde y para qué, obviamente, obedecía a un plan político nefasto que ha sido, no solamente judicializado y proceso, sino ha sido descubierto y sus responsables detenidos", señaló.



Saab adelantó que las imputaciones a estos funcionarios superan los 30 años mínimos y que todos estos casos han sido considerados como "traición a la patria".



Hasta el miércoles 19 de abril, el balance de la lucha anticorrupción suman a 61 detenidos dentro de la trama de Pdvsa-Cripto. "Van 31 tramas de corrupción investigadas en la industria petrolera, donde 232 personas han sido judicializadas y 76 han sido condenadas. Esto solo en PDVSA", manifestó.



Asimismo, Saab resaltó que la situación arropa a los organismos públicos y los particulares, empresarios. "Hay un concierto de intereses negativos que dañan la vida cotidiana de una nación. Luchar contra la corrupción es levantar la bandera de la ética".



Modus operandi Pdvsa-Cripto



El fiscal detalló que un red de altos funcionarios públicos valiéndose de los cargos que poseían al momento procedían a ejecutar operaciones compra-venta de petróleo con la modalidad de los busques donde estos se desaparecían con el dinero. Antes de conocerse la trama de corrupción, el MP tenía 10 investigaciones abiertas sobre desaparición de buques con carga petrolera sin ingreso al Estado venezolano y se comienza a averiguar por la institución entre los meses octubre-noviembre de 2022.



El fiscal sostuvo que no había "ningún tipo de control" administrativo o de la tesorería sobre la entrada del dinero de estas operaciones, "incumpliendo, obviamente, la normativa de contratación". "Luego que comercializaban el crudo asignado en los buques, ilegalmente, se incumplía con los pagos correspondientes a quién, a PDVSA, yo creo que buscan desfalcar la economía nacional", resaltó.



Saab señaló que el monto de estas operaciones es "importante", en el que no precisó cifras detalladas.



Procedían a ejecutar operaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) paralelas y por ello no había entrada al Estado del ingreso económico.



Con respecto a las criptomonedas, resaltó que los iban desapareciendo para generar una crisis económica donde fue detenida.



Subrayó que la modalidad delictiva paralela a PDVSA se trataba con adquisición de la carga de crudo a Sunacrip.



El pasado viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, había informado que desde que empezó la operación anticorrupción en el país, a mediados de marzo hasta la fecha, las autoridades venezolanas han incautado un total de 1.007 bienes, entre casas, vehículos, oficinas y empresas.



Balance general por corrupción



El funcionario destacó que en el balance durante su gestión como fiscal general de la República, 16.144 personas han sido imputadas por actos de corrupción en el que afirmó que el Ministerio Público (MP) ha dado una lucha imparcial y han logrado sentencias condenatorias. De 16.144, fueron presentadas ante los tribunales 6.067 acusaciones y hay un total de más de tres mil personas condenadas. "¿Qué país nos muestra cifras como estas? Que tienen estadísticas con expedientes con sus nombres y apellidos, con cédulas y causas. Abierto a cualquiera verificación", señaló.



Además, resaltó que 365 funcionarios del MP están sancionados por delitos de corrupción.



Por otro lado, desde el 2017 hasta la actualidad ha bajado el índice de violaciones de derechos humanos en Venezuela en un 40%, dijo Saab.



"Ha sido una ardua la lucha, batalla y trabajo, la vemos desde un contexto global. Es deber del Estado luchar contra la corrupción porque es defender la verdad, ética, moral, la vida de los sectores vulnerables", resaltó.



Ley Extensión de Dominio



Por su parte, el fiscal informó que para la Ley de Extensión de Dominio, el Ministerio Público emitió sus recomendaciones: "Tenemos leyes para proteger a los menores de edad. Tenemos siete leyes, el MP se pone a la vanguardia. Estas leyes tienen que ver con incorporar DDHH de tercera y cuarta generación, protección a los niños. Creo que es pertinente la posibilidad de ver que un adolescente 14 y 16 años de edad que cometa delito atroz pueda ser judicializado y el castigo pudiera ser de 10 años", adelantó sobre nuevos cambios dentro de estas leyes.



"Es importante ver hasta qué punto las penas pudieran ser... dependiendo de la cualidad del delito, como un máximo 30 años", aseveró Saab.



Con respecto a las falsas acusaciones de presunto atentado contra el fiscal Saab, manifestó que se pudieran sancionar a aquellas noticias que incitan al asesinato y al odio. "Detrás de estas cosas buscan que alguien agarre y lo mate a uno en la calle porque empiezan a digerir esta podredumbre de muchos seres prófugos de la justicia", resaltó.



En los últimos días, han circulado en redes sociales falsas informaciones donde dan inicio a una tendenciosa campaña que tiene como objetivo la instigación al asesinato del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 824 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (https://www.eluniversal.com/politica/154397/fiscal-saab-detenidos-por-la-trama-de-corrupcion-pdvsacripto-buscaban-implosionar-la-economia)