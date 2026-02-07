(VIDEO) Laura Dogu, encargada de negocios de EEUU en Venezuela, saluda al pueblo venezolano

Sábado, 07 de febrero de 2026.- Laura Dogu, mostró primeras acciones en embajada de USA, en Caracas.La encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu envió un mensaje al pueblo de Venezuela a través del siguiente video:Hola Venezuela.Me siento muy honrada de ejercer el cargo de encargada de los Negocios de los Estados Unidos para Venezuela.Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua.Y ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países.Como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, prospera y estable.Para lograrlo mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas.Vamos a ejecutar el plan de tres fases:Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad.Segundo,la recuperación de la economía para beneficio de todos los venezolanos.Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática.El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando.Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y fundamentalmente que brinde beneficios tangibles tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano.Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar.Manos a la obra.Nota: sugerimos a todos los aporreadores y aporreadoras hacer un análisis de contenido exhaustivo al mensaje de la señora Dogu a los venezolanos