La nueva ley fiscal de Donald Trump le ahorró miles de millones de dólares a Amazon

Las exenciones a la inversión y la investigación reducen los pagos de la empresa al gobierno estadounidense.

6 de febrero de 2026.-La nueva ley tributaria de los republicanos benefició a Amazon.com, cuyos impuestos corporativos en Estados Unidos se redujeron a más de la mitad en 2025, mientras que sus ganancias aumentaron, informó El Wall St Journal.

Esto ofrece uno de los ejemplos más claros hasta la fecha de cómo se benefician las mayores empresas estadounidenses.

Los impuestos actuales de la compañía en Estados Unidos, una medida contable de los impuestos incurridos el año pasado, disminuyeron de 9000 millones de dólares a 1200 millones de dólares, según un informe presentado ante el regulador bursátil el viernes.

Mientras tanto, las ganancias antes de impuestos de Amazon en Estados Unidos aumentaron un 44,5%, hasta los 89 500 millones de dólares.

En efectivo, la compañía pagó 2800 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta el año pasado, tras haber pagado más de 7000 millones de dólares en cada uno de los dos años anteriores.

La ley, firmada por el presidente Trump en julio, está impulsando las devoluciones de impuestos de las personas este año e introdujo dos cambios importantes que beneficiaron rápidamente a Amazon y a otras corporaciones.

En primer lugar, la ley permitió a las empresas solicitar deducciones inmediatas para ciertas inversiones de capital, en lugar de distribuirlas a lo largo de varios años. Según los economistas, estas deducciones iniciales son los elementos de la legislación fiscal que tendrán mayor rentabilidad, ya que aceleran la inversión.

Al igual que otras empresas tecnológicas, Amazon ha estado invirtiendo fuertemente en centros de datos, y gran parte del equipo que albergan podría optar a las deducciones inmediatas.

La compañía afirmó haber gastado 340 000 millones de dólares en Estados Unidos el año pasado, incluyendo gastos operativos e inversiones de capital.

En segundo lugar, la nueva ley revocó una parte de la anterior ley fiscal republicana, de la que las empresas se habían quejado.

La antigua ley les exigía distribuir las deducciones por investigación a partir de 2022.

La nueva ley permite deducciones inmediatas para nuevas investigaciones nacionales y permite a las empresas acelerar las deducciones previamente retrasadas.