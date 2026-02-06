(VIDEO) El cuatro de febrero de 1992 (04-febrero-1992) una fecha que partió la historia de Venezuela en dos

Un teniente coronel (Comandante), llamado Hugo Rafael Chávez Frías lidera la rebelión militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
El objetivo era derrocar un sistema corrupto y despegado del pueblo.
La operación fracasó militarmente, pero lo que pasó después fue una clave.
Escuchemos con atención las palabras de nuestro siempre recordado Hugo Rafael Chávez Frías: compañeros lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
Oigan este mensaje solidario y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
Oigan al comandante Chávez desde el 4 e febrero de 1992