(VIDEO) El cuatro de febrero de 1992 (04-febrero-1992) una fecha que partió la historia de Venezuela en dos

Viernes, 06 de febrero de 2026.- Ante un nuevo aniversario de esta emblemática fecha en nuestro país, presentamos a aporreadores y aporredoras el siguiente video enviado a nuestra reacción, que sintetiza los eventos ocurridos el cuatro de febrero de 1992 (04-febrero-1992), una fecha que partió la historia de Venezuela en dos.Un teniente coronel (Comandante), llamado Hugo Rafael Chávez Frías lidera la rebelión militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.El objetivo era derrocar un sistema corrupto y despegado del pueblo.La operación fracasó militarmente, pero lo que pasó después fue una clave.Escuchemos con atención las palabras de nuestro siempre recordado Hugo Rafael Chávez Frías: compañeros lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.Oigan este mensaje solidario y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.Oigan al comandante Chávez desde el 4 e febrero de 1992