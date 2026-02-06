Veterano militar fue deportado a Jamaica después de 50 años en Estados Unidos

residente permanente legal y veterano militar nacido en Jamaica, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Credito: Proporcionada

6 de febrero de 2026.-Un veterano del Ejército estadounidense que vivió en Estados Unidos durante más de cinco décadas fue deportado a Jamaica el martes, según su familia, informó Semana de Noticias.com.

Godfrey Wade, residente permanente legal y veterano militar nacido en Jamaica, fue detenido el año pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y finalmente deportado, a pesar de las apelaciones de su familia y sus defensores.

Christian Wade, su hija, declaró a Newsweek que su padre informó a la familia que comenzaría el proceso de deportación a las 22:30 h, hora del centro, del miércoles y creía que ya estaba en un vuelo a Jamaica.

"Desafortunadamente, mi padre llegará hoy a Jamaica", declaró Christian Wade a Newsweek en una declaración exclusiva.

Newsweek se ha puesto en contacto con el ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, para solicitar comentarios.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, declaró a Newsweek en diciembre: «El 18 de septiembre, el ICE arrestó a Godfrey Oliver Wade, un delincuente indocumentado procedente de Jamaica. Sus antecedentes penales incluyen agresión doméstica, allanamiento ilegal, conducta imprudente, fraude en cuentas de depósito, violación de la libertad condicional y múltiples arrestos por conducir con la licencia suspendida.

En 2014, un juez de inmigración ordenó su deportación tras no presentarse a su audiencia de inmigración. Este reincidente ya no está en nuestras calles y ya no puede aterrorizar a los estadounidenses».