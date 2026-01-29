(VIDEO) Rechazo a la agresión y a la ofensiva imperialista

Rechazo a la agresión y a la ofensiva imperialista. No a la colaboración neocolonialista del gobierno con Trump. Credito: aporrea.tvi

Jueves, 29 de enero de 2026.- Rechazo a la agresión y a la ofensiva imperialista.



No a la colaboración neocolonialista del gobierno con Trump.



Ofrecemos a aporreadores y aporreadoras la serie completa de las intervenciones secuenciales de los miembros pertenecientes al Encuentro Nacional por los Derechos de los Trabajadores, que participaron, reunidos frente a la Defensoría del Pueblo donde entregaron una carta explicativa de los puntos que plantearon el día de hoy.Iniciamos con una entrevista realizada a Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSL) integrante de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, IV Internacional, quien ofreció como parte del Encuentro Nacional por Los Derechos del Pueblo, unas declaraciones antes de realizarse parada frente a la Defensoría del Pueblo, en la plaza Morelos de Caracas y señaló:

Hoy estamos un grupo de organizaciones de izquierda, opositoras al gobierno actual, al gobierno chavista, frente a la Defensoría del Pueblo porque vamos a introducir un documento, repudiando en primer término, la agresión imperialista que ejecutó Donald Trump, el tres de enero, una agresión que fue una masacre contra gran cantidad de personas que fueron asesinadas, más de cien personas asesinadas, cien heridos.

Y todo esto es parte de una política global de los Estados Unidos, norteamericano para tratar de recuperar su carácter de potencia dominante.

