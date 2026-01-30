Asociación nacional de supermercados prevé baja de precios de la cesta básica

La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) proyecta un escenario optimista para el bolsillo de los venezolanos durante el primer trimestre del año. Según el gremio, la mayor dinámica comercial y el comportamiento actual del mercado abren la posibilidad real de ajustar hacia abajo los precios de los productos esenciales.

Esta estimación, sugiere que la competencia entre cadenas y el aumento del consumo actúan como catalizadores naturales para una estabilización económica en el sector minorista. El presidente de ANSA, Ítalo Atencio, sostiene que la continuidad del movimiento económico favorece directamente al consumidor final. Él afirma que la presencia de un mayor inventario, sumado a la irrupción de nuevas marcas nacionales e importadas en los anaqueles, generará correcciones positivas en el costo de la vida.

«Si se mantiene el movimiento económico de estos días, debe haber una reducción de los costos de los productos de la cesta básica en los supermercados», señaló el representante gremial con determinación.

Por consiguiente, el mercado experimenta una fase de autorregulación donde la oferta satisface la demanda creciente sin generar presiones inflacionarias desmedidas. Atencio explica además que el comportamiento de los precios varía significativamente según el rubro, la rotación de la mercancía y los métodos de adquisición de cada establecimiento. Durante el mes de enero, por ejemplo, algunos artículos registraron alzas temporales mientras otros iniciaron un descenso marcado, especialmente en el área de alimentos frescos.

Ajustes en proteínas y perecederos

En este sentido, los ajustes más visibles ocurren actualmente en el sector de proteínas, frutas, verduras y hortalizas. El dirigente gremial indicó que rubros como la carne, el pollo y los huevos lideran esta tendencia a la baja tras haber alcanzado picos estacionales. Sin embargo, en el caso de los productos no perecederos, la situación presenta matices distintos debido a los ciclos de inventario. Muchos de estos artículos todavía reflejan costos de reposición calculados con un tipo de cambio previo más elevado, un factor que el mercado corregirá a medida que las nuevas condiciones se consoliden.

Además, ANSA proyecta un crecimiento robusto para el sector durante este 2026, en sintonía con las estimaciones de expansión del Producto Interno Bruto (PIB). Para respaldar esta visión, Atencio adelantó planes ambiciosos que incluyen la apertura, remodelación o transformación de al menos 40 locales en todo el territorio nacional. De esta manera, el gremio busca fortalecer la infraestructura comercial del país y ofrecer mejores opciones de compra a la familia venezolana.

Por otro lado, la inversión en nuevos puntos de venta demuestra la confianza de los empresarios en la recuperación del poder adquisitivo. Al mejorar la logística y la distribución, las cadenas de supermercados logran reducir costos operativos que, eventualmente, se traducen en un alivio para el cliente. Asimismo, el gremio considera que el contexto actual resulta favorable para proteger al consumidor y garantizar el acceso permanente a los suministros básicos.

Para finalizar, la asociación mantendrá un monitoreo constante sobre la cadena de suministros para evitar distorsiones en el mercado interno. Atencio reafirmó que el sector privado trabaja arduamente para mantener la estabilidad de los precios y asegurar que la cesta básica sea accesible para todos los estratos sociales. Bajo este panorama, los próximos meses definirán la consolidación de un sistema comercial más sólido y eficiente para Venezuela.