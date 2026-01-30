(VIDEO) Rechazo y repudio total, absoluto, a la agresión militar contra nuestro país

Jueves, 29 de enero de 2026.- Rechazo y repudio total, absoluto a la agresión militar de Estados Unidos contra nuestro país.



Y a la extorsión que se mantiene, actualmente.



De esta forma, Ángel Arias de a Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), inició su participación en el acto celebrado el miércoles 28, frente a la Defensoría del Pueblo de Caracas, en la plaza Brión,organizado por el Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo.



Recalcó Arias: rechazamos la agresión y la extorsión militar.



Ayer acaban de volver a anunciar, uno de estos criminales, Marco Rubio acaba de amenazar con que pueden volver a atacar el país si el gobierno de Caracas no hace lo que ellos quieren.



Es decir es un trato absolutamente colonial, es un trato, absolutamente humillante, hay incluso una humillación nacional y eso es lo que ha querido hacer Donald Trump y por eso estamos, sin lugar a dudas, como organizaciones de izquierda independientes, enfrentadas al gobierno nacional, estamos rechazando de plano la intervención imperialista.



En su pugna, en la pugna de Estados Unidos con las otras potencias capitalistas, que le compiten por la hegemonía mundial, Estados Unidos quiere reafirmar que en América Latina solo manda Estados Unidos, porque según, nosotros no somos nas que el patio trasero de los Estados Unidos y porque aquí se hace lo que diga Trump y más nada.



Bueno, el problema que tenga Estados Unidos con China y Rusia , eso es un problema de las potencias capitalistas, eso no es un problema que tenga que llevar al pueblo venezolano a someterse Venezuela a los dictados de Trump.



El problema es que el gobierno nacional se está adaptando y hay un colaboracionismo con estas pretensiones neocoloniales, qu es lo que estamos viniendo también, a rechazar y a denunciar aquí.





