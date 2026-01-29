(VIDEO) No a la agresión de EEUU a Venezuela, Gustavo Martinez y Jackeline López

Jueves, 29 de enero de 2026.- No a la agresión de EEUU a Venezuela, Gustavo Martinez y Jackeline López.



Gustavo Martínez, de Marea Socialista, quien fungió como coordinador de las presentaciones que se hicieron en la plaza Morelos de Caracas, organizado por El Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo, donde los integrantes de ese Encuentro participaron y expusieron sus ideas sobre la situación actual y entregaron una comunicación en la Defensoría del Pueblo.



No se le puede responder al agresor, al ogro imperialista diciéndole que se va a cooperar con él, no es así, por lo menos los antiimperialistas que estamos aquí y que lo vea el mundo, no pensamos así., expresó Martínez.



Y pensamos que la respuesta hay que verla en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, hay que verla en los jóvenes, hay que verla en los activistas, hay que verla en los dirigentes sindicales, hay que verla en los militantes de izquierda.



Sabemos que Donald Trump (internamente) está jugando con candela.



Esta actividad también está al servicio que el pueblo venezolano recupere su capacidad organizativa, con cuentas propias, con demanda propia, con plan político de lucha propio, al servicio de eso estamos y más o menos este es el contexto general de la actividad.



Que quede con claridad que la actividad se trata de eso: no a la agresión de los Estados Unidos a Venezuela y no como el gobierno nacional le está respondiendo.



Por su parte, Jacqueline López del PCV, Dignidad llamó a los asistentes a participar de la tribuna abierta que estamos convocando desde el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y un conjunto de organizaciones que hemos estado analizando, hemos hecho un análisis sobre la situación nacional.



Hemos estado en la calle realizando distintas denuncias sobre lo que acontece en nuestro país.



A pesar de todas las diferencias que podamos tener con las política del gobierno nacional,, tanto como el de Nicolás, como el actual con Delcy, no nos exime de tener una posición también, crítica y fuerte en contra de la invasión imperialista.





