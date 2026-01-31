Europa y Canadá están restableciendo relaciones con China impulsados ​​por exigencias de Trump sobre aranceles y arrebatar Groenlandia

31-01-26.-El presidente chino, Xi Jinping, ha tenido unas semanas muy ocupadas recibiendo a aliados occidentales que buscan estrechar lazos con la segunda economía más grande del mundo.El primer ministro canadiense, Mark Carney, alcanzó un acuerdo comercial que reduce drásticamente los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos y el aceite de canola canadiense.El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aterrizó en Pekín esta semana para restablecer las relaciones, tensas durante años, y se espera la visita del canciller alemán, Friedrich Merz, el próximo mes. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, también fue uno de los últimos líderes europeos en estrechar la mano de Xi.En un cambio importante en el orden mundial desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, los socios más cercanos de Estados Unidos están explorando oportunidades con China tras los enfrentamientos con Trump por los aranceles y sus exigencias de arrebatarle Groenlandia a Dinamarca, su aliado en la OTAN. A pesar del riesgo de irritar a Trump , están restableciendo las relaciones con un país considerado durante mucho tiempo un adversario clave para muchos aliados occidentales y el principal rival económico de Estados Unidos.“Estamos participando de forma amplia, estratégica y con los ojos bien abiertos”, declaró Carney en la reunión del Foro Económico Mundial celebrada la semana pasada en Davos, Suiza, poco después de regresar de Pekín. “Afrontamos activamente el mundo tal como es, no nos quedamos esperando el mundo que deseamos ser”.Algunos líderes, legisladores y expertos lamentan un cambio que podría inclinar la balanza a favor de Pekín a expensas de Washington, mientras que otros afirman que China representa un desafío tan grande como Estados Unidos, ya que ambos ejercen presión para defender sus propios intereses . En cualquier caso, la forma en que los países se alinean con las dos superpotencias mundiales está cambiando."En lugar de crear un frente unido contra China, estamos empujando a nuestros aliados más cercanos a sus brazos", dijo la senadora estadounidense Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en una audiencia esta semana.Cuando un periodista le preguntó sobre la visita de Starmer a Beijing, Trump dijo que "era muy peligroso para ellos hacer eso".“Y creo que es aún más peligroso que Canadá haga negocios con China”, dijo Trump, quien se espera que visite Pekín en abril . “Canadá no está bien. Le va muy mal. Y no se puede ver a China como la solución”.La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, reconoció que China plantea un desafío a largo plazo debido a sus “prácticas económicas coercitivas”, pero agregó: “como digo, hay que buscar diferentes asociaciones con diferentes países del mundo”.Mientras Europa reconsidera su estrategia , «no se trata de un giro hacia China», afirmó Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, subdirectora del Instituto Letón de Asuntos Internacionales en Riga. «Se trata de un giro hacia una especie de defensa de Europa como bloque».