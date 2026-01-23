Europa se prepara para recibir petróleo venezolano: Será entregado en un puerto en Italia

La compañía comercializadora de energía Vitol es la propietaria del cargamento de petróleo venezolano que llegará a Italia y éste será trasladado por el buque «Poliegos».

Europa recibirá próximamente cargamentos con petróleo venezolano, luego de que operadores comerciales presentaran ofertas a nivel mundial para la venta de cargamentos del hidrocarburo.

Según publicó Bloomberg, un informe al que tuvo acceso precisó que el buque petrolero «Poliegos», con bandera de las Islas Marshall, se dirige a recoger el petróleo venezolano y posteriormente, zarpará hacia un puerto de Italia para entregar el crudo.

La empresa comercializadora de energía Vitol Group figura como la propietaria del cargamento de crudo venezolano que será enviado a la nación europea.

Es importante recordar que tanto Vitol como Trafigura son las primeras empresas en recibir licencias del Gobierno del presidente Donald Trump para mercadear el crudo venezolano.