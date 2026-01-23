Precios del petróleo repuntan en medio de disputas comerciales

23 de enero de 2026.- Los precios del petróleo repuntaron hoy en medio de disputas comerciales sobre todo relacionadas con el tema de los aranceles que parten de Washington.



Ello ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara sus amenazas contra Irán, uno de los principales productores del Medio Oriente.



Tal amenaza suscitó la preocupación de que se produjeran acciones militares que pudieran interrumpir el suministro.



Los futuros del crudo Brent de referencia europea, para marzo, subieron 43 centavos, 0,7 por ciento, a 64,49 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó 42 centavos, también un 0,7 por ciento, a 59,78 dólares el barril.



El Brent y el WTI se encaminan a avances semanales de alrededor del 0,6 por ciento después de que los precios subieran esta semana por las amenazas de Trump de invadir Groenlandia.

