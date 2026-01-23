EEUU: enfermeras en New York continúan en huelga por mejoras socioeconómicas

El alcalde Zohran Mamdani habla con enfermeras del Hospital Mount Sinai West en huelga frente al hospital el martes en la ciudad de Nueva York

23 de enero de 2026.- La ciudad de Nueva York puede estar experimentando uno de sus climas más fríos del invierno, con temperaturas bajo cero que muerden los dedos y pellizcan las mejillas, pero eso no ha impedido que miles de enfermeras se unan a la línea de piquetes para lo que es la huelga de enfermeras más grande en la historia de la ciudad.



Casi 15.000 enfermeras que trabajan en tres sistemas hospitalarios distintos han estado en huelga desde el 12 de enero, exigiendo un aumento de personal, mayor seguridad en los hospitales y mejores prestaciones sanitarias. La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) ha señalado los enormes salarios que han recibido los directores ejecutivos de los hospitales, en un momento en que las enfermeras afirman que son muy pocas para atender adecuadamente a los pacientes.



La huelga ha perdido el apoyo de Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, y de Bernie Sanders , el senador socialista democrático de Vermont, quienes se unieron a las enfermeras en huelga afuera de un hospital de Mount Sinai el martes.

Un grupo de personas se encuentra afuera sosteniendo carteles que dicen "contrato justo para pacientes y enfermeras" y "en huelga por una mejor atención al paciente".

La ciudad de Nueva York espera la mayor huelga de enfermeras: casi 15.000 se preparan para abandonar sus puestos de trabajo New York City expects biggest nurses strike as nearly 15,000 set to walk off job

“Cuando vemos una huelga, la gente olvida que los trabajadores no quieren estar ahí. La huelga es un último recurso. Lo que los trabajadores quieren es volver al trabajo. Se trata de condiciones laborales seguras. Se trata de un contrato justo. Se trata de dignidad”, dijo Mamdani .



“De lo que se trata, en realidad, es de reconocer el valor de todas y cada una de las enfermeras de esta ciudad”.



Se han establecido piquetes frente a los hospitales Mount Sinai, Montefiore y NewYork-Presbyterian, cuyos representantes tenían previsto reanudar las negociaciones con la NYSNA el jueves a instancias de Mamdani y Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York. Las enfermeras han soportado temperaturas gélidas que han descendido hasta los -7 °C mientras Mamdani y Sanders hablaban el martes.



“La gente de este país está harta y cansada de la codicia de la industria de la salud”, dijo Sanders.



Están hartos de que las farmacéuticas nos estafen, las aseguradoras nos estafen y los ejecutivos de los hospitales reciban sueldos exorbitantes. No me digan que no pueden ofrecer una buena proporción de enfermeras por paciente cuando le pagan al director ejecutivo del NewYork-Presbyterian 26 millones de dólares al año, al director ejecutivo del Montefiore 16 millones de dólares al año y al del Mount Sinai 5 millones de dólares al año.



Cecilia Barreto, quien ha sido enfermera en el Monte Sinaí durante dos años, observaba desde debajo de un gran abrigo mientras la pareja hablaba.



“Fue un momento bastante inspirador”, dijo.



Bernie Sanders es un gran defensor de los sindicatos. Así que haber aprendido sobre su labor en la escuela y verlo a tan solo 4,5 metros de mí fue una experiencia increíble. Y ver a alguien como el alcalde Mamdani venir a apoyarnos desde el primer día de la huelga ha sido realmente inspirador, porque nos demuestra que tenemos gente en el gobierno trabajando para ayudarnos a conseguir un contrato justo.



Los hospitales han gastado millones de dólares en contratar miles de enfermeras temporales para cubrir la huelga, algo que Barreto, de 28 años, de Queens, Nueva York, dijo que era “muy decepcionante”.



Es increíblemente desalentador que los hospitales estén demorando esto porque, al fin y al cabo, ir a la huelga es el último recurso, y queremos estar al lado de los pacientes. Queremos cuidar de ellos”, dijo.



Mount Sinai ha declarado que el sindicato está planteando "demandas económicas extremas", mientras que un portavoz de Montefiore afirmó que el sindicato estaba planteando "demandas imprudentes". Los hospitales indicaron que las enfermeras colegiadas ganan un promedio de 165.000 dólares al año en Montefiore, 162.000 dólares en Mount Sinai y 163.000 dólares en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia del Presbiteriano de Nueva York. Montefiore afirmó que las peticiones del sindicato elevarían el promedio a 220.000 dólares en tres años; Mount Sinai afirmó que el promedio allí alcanzaría los 275.000 dólares.



Las enfermeras dicen que tienen cargas de trabajo inmanejables y piden mayor seguridad en los hospitales.



También exigen mejores medidas de seguridad en el lugar de trabajo. La NYSNA ha señalado un incidente ocurrido en noviembre, cuando un hombre presuntamente amenazó con disparar contra un hospital Mount Sinai antes de ser asesinado por la policía. En otro incidente a principios de enero, un hombre presuntamente amenazó al personal con un objeto punzante antes de atrincherarse en una habitación de un hospital de Brooklyn . Fue asesinado a tiros por la policía.



Soy una de las innumerables enfermeras que tienen dificultades, están agotadas y cada vez tienen más miedo de ir a trabajar; la razón principal es la seguridad en nuestros hospitales. No es una exageración, es una realidad cotidiana. Estamos en huelga por la falta de seguridad. Tenemos escasez de personal y hemos aumentado los niveles de violencia laboral a niveles sin precedentes”, dijo Aretha Morgan, enfermera del NewYork-Presbyterian con 34 años de experiencia.



“Los hospitales intentan manchar nuestra reputación como profesión respetada; intentan presentarnos como irrazonables y exigentes, cuando en realidad solo luchamos por personal seguro, entornos seguros y los recursos básicos necesarios para proteger a nuestros pacientes”.



Morgan agregó: “Tienen que sentarse a la mesa de buena fe, hablar de ello y lograr que esto se haga”.

