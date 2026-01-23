Putin dice que Rusia puede donar a la "Junta de Paz" de Donald Trump si Estados Unidos descongela sus activos

El líder del Kremlin dijo que discutirá la posibilidad hoy con los enviados de la administración Trump en Moscú.



23 de enero de 2026.-Moscú está dispuesto a contribuir mil millones de dólares a la “Junta de Paz” del presidente Trump para Gaza, pero eso requeriría descongelar los activos rusos en Estados Unidos, dijo el jueves el presidente Vladimir V. Putin, informó Los TIempos de Nueva York.



En una reunión en el Kremlin con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, Putin dijo que si se liberaba el dinero bloqueado durante la administración Biden, podría utilizarse para apoyar al pueblo palestino y reconstruir la Franja de Gaza.



"Creo que esto es muy posible", dijo Putin sobre canalizar los fondos congelados hacia la iniciativa estadounidense. Putin dijo que planeaba discutir la posibilidad el jueves por la noche durante una reunión en Moscú con Steve Witkoff, el enviado de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente.



El miércoles, Putin confirmó que Moscú había recibido una invitación personal de Trump para unirse a la junta. Dijo que había ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores que revisara la invitación y consultara con los socios estratégicos de Rusia.



Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los países occidentales congelaron los activos soberanos rusos mantenidos dentro de sus fronteras. La mayor parte de los aproximadamente 300 mil millones de dólares en activos bloqueados se encuentran en Europa. El Tesoro de Estados Unidos tiene alrededor de 5.000 millones de dólares en activos rusos congelados.



El portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, dijo durante una sesión informativa el jueves que no estaba claro cómo podría formalizarse legalmente cualquier medida para descongelar el dinero.



"Esto, por supuesto, requerirá ciertas acciones por parte de Estados Unidos", dijo.



Peskov dijo que la oferta del Kremlin demostraba que Rusia no había "perdido toda esperanza de que nuestros activos fueran devueltos. Continuaremos nuestra lucha y defenderemos nuestros derechos".



Valerie Hopkins cubre la guerra en Ucrania y cómo el conflicto está cambiando a Rusia, Ucrania, Europa y Estados Unidos. Ella reside en Moscú.