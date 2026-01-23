(VIDEO) En Copenhague exigieron la liberación de Maduro y Cilia

Cientos de personas de diversos colectivos de la sociedad civil marcharon desde el centro de la ciudad hasta la embajada de los Estados Unidos. El motivo de la movilización es el repudio absoluto al bombardeo estadounidense contra territorio venezolano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

Durante la movilización, los manifestantes exigieron el respeto inmediato a la soberanía de Venezuela, la liberación de la pareja presidencial y el cese de las hostilidades y amenazas contra los pueblos de Cuba y Groenlandia.Sindicatos exigen en París liberación de Maduro

https://youtube.com/shorts/s3YA4S22qeY?si=EFTt3HsW4Nc1LEqZ

Con el lema “Liberen al presidente Maduro y Cilia Flores”, sindicatos franceses se concentraron ayer frente a la estatua del Libertador Simón Bolívar en París.

La movilización se llevó a cabo por convocatoria de la Federación Sindical Mundial y sirvió para denunciar la agresión imperialista que se llevó a cabo el pasado 3 de enero.

Los líderes sindicales calificaron la situación actual como una privación de libertad que afecta la estabilidad institucional de la nación suramericana.

La concentración buscó visibilizar ante la comunidad internacional el rechazo de los trabajadores a las medidas ejecutadas contra el presidente Nicolás Maduro.