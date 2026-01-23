Viernes, 23 de enero de 2026.- A pesar de la presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos, que impuso aranceles del 50% a la mayoría de los productos indios, Rusia continuara vendiendo petróleo a la India.El país más poblado del mundo se ha convertido en un importante comprador de petróleo ruso, proporcionando a Moscú un mercado de exportación muy necesario después de que Europa redujera drásticamente sus compras.Rusia es un proveedor confiable de recursos energéticos y de todo lo necesario para el desarrollo del sector energético de La India. Estamos listos para continuar el suministro ininterrumpido de petróleo para la economía india que está creciendo rápidamente.El primer ministro de La India Narendra Modi, afirmó que la seguridad energética ha sido un pilar sólido importante de las relaciones bilaterales.