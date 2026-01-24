(VIDEO) Trump crea una 'ONU' paralela para impulsar su nuevo orden mundial

24-01-26.-El presidente de EEUU escenifica en Davos la creación de su Junta de Paz acompañado de los dirigentes de menos de una veintena de países, entre los que no figuran ninguna de las grandes potencias europeas.Donald Trump se sirvió este jueves del escenario privilegiado del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y su enorme repercusión internacional para hacer la puesta de largo de su Junta de Paz, una iniciativa pensada en principio para estabilizar Gaza pero que quiere hacer extensible a todas aquellas regiones del mundo en conflicto. Es también una suerte de ONU paralela o alternativa al veterano organismo surgido en 1945 de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y al que Trump no tiene reparos en debilitar y desplazar, como prueba el reciente anuncio de que EEUU se retirará de 66 organizaciones internacionales, casi la mitad de Naciones Unidas.Este jueves, Trump volvió a arremeter contra la organización al asegurar que si bien "la ONU tiene mucho potencial", no lo utiliza. Eso sí, no quiso darla por muerta y enterrada y aseguró, en su habitual retórica grandilocuente, que la combinación entre Naciones Unidas y su recién nacida Junta de Paz alumbrará "una cosa única en el mundo".Así lo afirmó durante la ceremonia de constitución de dicha Junta de Paz, entre cuyos primeros firmantes figuran una veintena de países, de momento muy pocos europeos (Hungría y Bulgaria), además de otros mandatarios afines al inquilino de la Casa Blanca, como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, o dirigentes de países tan dispares como Arabia Saudí, Turquía, Indonesia, Kosovo, Kazajistán o Azerbaiyán. No son todos los que han anunciado que serán, como Israel, que ha aceptado la invitación de Trump, al igual que Egipto o Marruecos, que figurará como miembro fundador.Trump, que estuvo arropado por los integrantes de la junta directiva de esa nueva institución, que él mismo presidirá, entre ellos el ex primer ministro británico Tony Blair; su secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff; o su yerno Jared Kushner, cifró en 59 las naciones que se han unido a su iniciativa.Otros han rechazado directamente la propuesta, como Suecia, Noruega, Bélgica o Francia, país al que Trump ha amenazado con aranceles del 200% a sus vinos y champanes tras su negativa, lo que evidencia que su adhesión no es una opción, sino casi una imposición. También se han desmarcado por el momento Reino Unido e Italia, mientras que Canadá, China, la UE como bloque y Rusia aún no han dado una respuesta oficial, aunque Putin dice estar dispuesto a aportar 1.000 millones en activos rusos congelados en EEUU. Esto es, el optimismo de Trump, quien ayer afirmó que "todo el mundo quiere formar parte de la Junta de Paz", no acaba de reflejarse en el apoyo actual a un proyecto en el quienes aspiren a tener un asiento permanente deberán contribuir con al menos esos 1.000 millones de dólares.España, en espera de una "postura común"El presidente norteamericano ha invitado a numerosos países, entre ellos España, que ayer no estuvo presente en la teatralización de Trump y que busca una "postura común" con sus socios europeos sobre esta cuestión. "Tenemos una postura clara que es intentar aunar una posición común europea, que se base en los principios de la Carta de Naciones Unidas, que respete el derecho internacional y que ayude siempre a conseguir esa paz justa y duradera en Gaza", dijo el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.La creación formal de la Junta de Paz es un nuevo paso de Trump en la reconfiguración del orden mundial que propugna para diseñar un nuevo tablero de juego a su medida, en que el mundo actual basado en reglas deje paso a otro en el que se imponga la ley del más fuerte, que, según Trump, son los EEUU que él preside. "Podemos hacer prácticamente cualquier cosa que queramos hacer", dijo ayer Trump, añadiendo que su ONU paralela "no es para EEUU, es para el mundo", y "podemos extenderlo a otras cosas a medida que tengamos éxito en Gaza".De hecho, ya no solo es Gaza, sino también Venezuela, Irán, o Groenlandia, donde, en medio del nerviosismo de los mercados y de la creciente tensión con sus hasta ahora aliados europeos, Trump pisó el freno el miércoles y anunció un acercamiento con la OTAN "para un futuro acuerdo" sobre la isla ártica, al tiempo que retiró su amenaza de imponer aranceles a los países que realizaron maniobras militares en terreno groenlandés.Trump, que a la menor ocasión se jacta de ser el presidente que más ha hecho por la OTAN y que ayer no pudo evitar arremeter de nuevo contra España por su resistencia a elevar al 5% del PIB el gasto en Defensa, afirmó que hace un año, antes de su retorno a la Casa Blanca, "el mundo era más peligroso". Hoy, por contra, "es más rico, seguro y pacífico", defendió.