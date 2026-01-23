Lluvias dejaron 30 viviendas afectadas en Macuro estado Sucre

Macuro en el estado Sucre

23 de enero de 2026.- Un total de 30 viviendas resultaron afectadas en el poblado de Macuro, municipio Valdez (Güiria), tras cinco horas de fuertes lluvias registradas en la localidad, que ocasionaron el desbordamiento de la quebrada Los Yoní y el río Macuro.



Las precipitaciones que iniciaron pasadas las 5:00 PM de la tarde del jueves 22 de enero, generaron anegaciones en viviendas de los sectores de Campo Alegre, Calle Mariño y 25 de Octubre.



Ante el desbordamiento de los cauces las autoridades regionales, municipales junto a funcionarios de los órganos de seguridad y protección ciudadana se desplegaron en las zonas que resultaron perjudicadas, con el objetivo de realizar el diagnóstico y levantamiento de los daños.



El alcalde de la jurisdicción, Román Rojas, enfatizó que de manera «inmediata» se desplegaron para evaluar los daños y dar atención oportuna a las familias afectadas a causa de las lluvias.



«Se desplegó un equipo multidisciplinario en las zonas afectadas por anegación, para evaluar las afectaciones y atender de manera integral a los habitantes de estos sectores», afirmó el mandatario local.



Indicó que de las treinta viviendas tres de ellas registraron pérdida total. Al tiempo que, aseguró que se mantienen en coordinación con el Gobierno nacional y regional para brindar respuesta inmediata.



«Desde el momento de los hechos nos encontramos trabajando codo a codo con el Gobierno nacional y regional para brindar respuestas oportunas a los macureños y macureñas que se vieron afectadas la noche de este jueves por el desbordamiento del río», aseveró el alcalde.