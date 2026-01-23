Sindicatos de trabajadores argentinos piden la libertad de Maduro

Sindicatos argentinos protestan frente a embajada de EEUU en Argentina

23 de enero de 2026.- 20 días se han cumplido desde el secuestro del presidente Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas, y es en este período de tiempo que se han registrado ya tres manifestaciones hasta las puertas de la embajada de este país, en la ciudad de Buenos Aires.



Una agresión que se siente en toda Latinoamérica y que tiene en la figura de Milei a uno de los máximos promotores de la injerencia extranjera.



Lo que sucede con Venezuela, puede suceder en nuestro país, o cualquier otro país de América Latina. En esta idea que tiene Donald Trump y el imperialismo norteamericano, de volver a tomar posesión de nuestros recursos y por eso más que nunca tenemos que hermanarnos para defender la soberanía de la patria grande latinoamericana.