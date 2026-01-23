23 de enero: la conciencia de un pueblo que no olvida

23 de enero de 2026,-En una movilización marcada por la memoria histórica y la resistencia popular, el pueblo venezolano tomó las calles este 23 de enero para conmemorar el espíritu de 1958 bajo una premisa clara: evitar la repetición de las traiciones del puntofijismo, informó Prensa Mpprijp,

Durante la jornada, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, enfatizó que la determinación actual busca romper definitivamente con el ciclo de pactos de élites que condicionaron la democracia hace décadas.

"Hoy 23 de enero recordamos la última gran traición que le hicieron a nuestro pueblo en 1958. Hoy conjugamos las dos manifestaciones, recordando esa traición y reafirmando la lealtad absoluta con el presidente Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores", afirmó.

Para el Gobierno Bolivariano, la lealtad ha dejado de ser una palabra vacía para convertirse en un sentimiento colectivo de la sociedad.

El Ministro Cabello destacó que este valor es el que mantiene al país de pie, exigiendo la liberación de sus líderes secuestrados

"La lealtad de un pueblo se ha venido construyendo poco a poco con la fuerza de la conciencia y la moral de tantas batallas. Yo decía que la lealtad es un valor individual, hoy en día, la lealtad es un valor colectivo afianzado en nuestro pueblo. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de una Revolución".

Finalmente, el capitán Diosdado Cabello subrayó el compromiso innegociable de las fuerzas revolucionarias. "Aquí hay un gobierno que sigue de acuerdo a la Constitución. La compañera Delcy Rodríguez tiene todo el apoyo para seguir avanzando, pero que lo sepa el mundo: nuestro mayor triunfo será traer de vuelta al compañero Nicolás Maduro y a la compañera Cilia Flores".