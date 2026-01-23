Salas de Autogobierno Comunal de Monagas cuentan con Internet y telefonía fija Cantv

La Empresa fortalece el modelo de gestión comunal que se desarrolla en el estado Monagas, al brindar conectividad al Poder Popular del municipio Maturín mediante su plataforma tecnológica .

23 de enero de 2026.-La Empresa conectó con telefonía fija e Internet las Salas de Autogobierno: Circuito Comunal Tipuro II, Con Chávez juntos somos más, Hijos de la Patria Nueva, Cacique José Miguel Guanaguanay, Los Chaimas de San Simón, Lanceros Socialistas del Sur, Guerreros de San Simón, Luchadores de La Cruz, Luchadores de La Línea y Luz de la Esperanza, informó Comunicaciones Externas.

Estas acciones permiten a los líderes comunales realizar el seguimiento y la carga de proyectos seleccionados en las Consultas Populares, así como participar en videoconferencias y procesos de formación impulsados por autoridades nacionales y regionales.

María Gamboa, líder de la Comuna Luz de la Esperanza, ubicada en la parroquia Santa Cruz, destacó: “Ahora podemos participar de manera más activa en las capacitaciones y enviar reportes oportunamente. Es un avance que demuestra el interés del Gobierno nacional por atender a las comunidades y facilitar el ejercicio del autogobierno. Es el pueblo haciendo gobierno”.

Las labores cuentan con el acompañamiento de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones y reafirman el compromiso de Cantv de garantizar la independencia tecnológica como herramienta clave para mejorar la calidad de vida del pueblo monaguense.