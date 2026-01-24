Empresa de Servicios Petroleros SLB dice que puede impulsar rápidamente las operaciones en Venezuela

SLB dice que está recibiendo muchas consultas de clientes sobre Venezuela

La empresa tenía más de mil millones de dólares en ingresos anuales provenientes de Venezuela hace una década

Su rival Halliburton ha dicho que está trabajando en mecanismos en torno a las licencias.

HOUSTON, 24 de enero de 2026) - La compañía estadounidense de servicios petroleros SLB dijo el viernes que puede incrementar rápidamente sus actividades en Venezuela, siempre que se implementen las licencias adecuadas, los parámetros de seguridad y las medidas de cumplimiento,informó Reuters.

La compañía con sede en Houston (SLB.N), abre una nueva pestaña estuvo entre las compañías petroleras que se reunieron con funcionarios de la Casa Blanca para discutir posibles inversiones en Venezuela después de que Estados Unidos derrocara al presidente Nicolás Maduro a principios de enero.

"Ya estamos recibiendo muchas consultas de nuestros clientes", afirmó el director general de SLB, Olivier Le Peuch, durante una conferencia telefónica posterior a los resultados.

"Tendría que empezar con las condiciones adecuadas, incluidas las licencias, incluidos los pagos y la licencia de funcionamiento", afirmó Le Peuch.

HALLIBURTON TAMBIÉN BUSCA VOLVER A INGRESAR A VENEZUELA

De manera similar, el proveedor rival de servicios petroleros Halliburton (HAL.N), que también se reunió con funcionarios de la Casa Blanca, dijo esta semana que buscaría volver a ingresar a Venezuela tan pronto como se resolvieran los términos comerciales y legales, incluida la certeza de pago.

Halliburton dijo que estaba trabajando en la mecánica de las licencias que, según dijo, seguramente se implementarían.

SLB dijo que era la única empresa de servicios internacionales que operaba activamente en Venezuela y prestaba servicios para Chevron bajo la licencia de la petrolera. Chevron es la única gran petrolera estadounidense que produce crudo en el país sudamericano, con unos 240.000 barriles por día en empresas conjuntas con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

SLB informó una ganancia mayor a la esperada en el cuarto trimestre y dijo que había mantenido instalaciones activas, equipos y personal local en Venezuela.

La compañía dijo que tenía más de mil millones de dólares en ingresos anuales máximos en Venezuela hace aproximadamente una década, y más de 3.000 personas empleadas en el país. Actualmente tiene alrededor de 80 venezolanos trabajando allí, y SLB emplea a más de 1.000 venezolanos en total.

Halliburton ha estado buscando currículums para una variedad de puestos en Venezuela, incluidos ingenieros y técnicos, según una publicación en la bolsa de trabajo de la compañía de servicios petroleros la semana pasada. La compañía también ha dicho que podría trasladar equipos rápidamente a Venezuela, añadiendo que sería bastante sencillo entrar en funcionamiento.

Stephen Gengaro, analista de Stifel, ha dicho que SLB y Halliburton se encuentran entre las empresas mejor posicionadas para beneficiarse de cualquier nueva inversión que fluya hacia Venezuela.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que las compañías petroleras estadounidenses pronto comenzarán a perforar en busca de petróleo en Venezuela, incluso cuando las empresas expresaron preocupación sobre la viabilidad de regresar rápidamente al país.

Una reforma propuesta a la ley de hidrocarburos de Venezuela permitiría a las empresas extranjeras y locales operar campos petroleros por su cuenta a través de un nuevo modelo de contrato, comercializar la producción y recibir ganancias de la venta incluso si actúan como socios minoritarios de PDVSA, mostraron borradores vistos por Reuters el jueves.