Miles de personas se manifiestan contra Iinmigración en Minneapolis en medio de temperaturas bajo cero

Los organizadores repartieron calentadores de manos a los manifestantes mientras ondeaban banderas estadounidenses y carteles pidiendo que ICE abandonara la ciudad.



MINNEAPOLIS 23 de enero de 2026— Miles de personas se congregaron bajo temperaturas bajo cero en una marcha contra las medidas represivas del gobierno federal contra la inmigración, informó Noticias de NBC.com



Los organizadores entregaron calentadores de manos a los manifestantes mientras gritaban "¡Fuera ICE!", ondeaban banderas estadounidenses y portaban pancartas exigiendo el arresto del agente de ICE que disparó fatalmente a Renee Nicole Good el 7 de enero.



"Hoy es el día más frío del año en Minnesota, y tenemos la mayor protesta hasta la fecha", dijo Amal Ahmed, de 30 años, mientras ella y otros se congregaban en el centro y marchaban hacia el estadio Target Center el viernes por la tarde.



Las temperaturas en Minneapolis estuvieron y se mantendrán por debajo de cero grados Fahrenheit el viernes, con una máxima de -9 grados, una mínima de -17 grados y una sensación térmica de hasta -35 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.



El viernes por la mañana, un video publicado en redes sociales mostró a miles de personas reunidas frente al aeropuerto de Minneapolis, formando un piquete tan largo que se extendía a lo largo de la terminal de salida de vuelos. La acción sirvió como preámbulo de una jornada de protesta estatal llamada "ICE Out" por la tarde. Grupos como el clero, grupos de inmigrantes y sindicatos exhortaron a los residentes a apoyar la protesta y a no ir de compras, ni asistir a la escuela ni al trabajo.



KARE, la filial de NBC en Minneapolis, grabó en video cómo la policía ataba con bridas a los manifestantes y los subía a autobuses escolares amarillos tras participar en las protestas en el aeropuerto. Los organizadores informaron a KARE que unas 100 personas fueron detenidas. Funcionarios del aeropuerto informaron a KARE que las fuerzas del orden tomaron medidas después de que la "actividad permitida" de la protesta excediera los términos acordados.



Algunos negocios en las Ciudades Gemelas cerraron el viernes y algunos propietarios de negocios habían informado previamente a NBC News que asistirían a la manifestación.

