Los Destrazos por MARQUITOS:

(Caricatura) Hasta el INMUNDITO la Sayona MARICORI le regaló el premio Nobel regalado...

Por: | | Versión para imprimir

Credito: Marco Pedraza

Caracas, 17 de enero de 2026.-

Esta nota ha sido leída aproximadamente 325 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad