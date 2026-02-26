Familias de Mesetas de Morón avanzan hacia su conexión con fibra óptica

26 de febrero de 2026,-Cantv inició el despliegue de su tecnología GPON en el sector Mesetas de Morón, municipio Valera, estado Trujillo, para conectar próximamente con el servicio Aba Ultra a usuarios residenciales y comerciales, informó Comunicaciones Externas.

Las labores contemplan el tendido y empalme de fibra óptica, para asegurar el acceso a Internet de altas velocidades. Estas acciones permitirán a familias y usuarios comerciales de la zona, disfrutar de una conexión más estable, rápida y segura.

Alberto Ramírez, residente de la urbanización, destacó el impacto positivo de esta iniciativa: "Estamos muy agradecidos con Cantv por este avance. Contar con fibra óptica en nuestros hogares va más allá del entretenimiento; es una herramienta vital para el trabajo, el estudio y la comunicación actual", señaló.

Aunado a las labores técnicas, se llevó a cabo una jornada de comercialización de equipos, donde la comunidad gestionó sus solicitudes y progresivamente comenzarán a disfrutar de los servicios Aba Ultra, Aba TV GO y Telefonía IP.

Con este despliegue, Cantv reafirma su compromiso de expandir la conectividad en todo el estado Trujillo, impulsando el bienestar social y el desarrollo económico a través del acceso democrático a las telecomunicaciones.