Por esta razón la próxima generación de mujeres podría enfrentar más enfermedades cardiovasculares

Nuevas proyecciones estiman que seis de cada 10 mujeres estadounidenses desarrollarán al menos un tipo de enfermedad cardiovascular en los próximos 25 años, y advierten que la enfermedad se manifestará a edades más tempranas.
Según un análisis de la Asociación Estadounidense del Corazón publicado este miércoles, sin mejores medidas de prevención y detección temprana, para 2050 la prevalencia de enfermedad cardiovascular grave y accidente cerebrovascular en las mujeres estadounidenses aumentará del 10,7 % en 2020 al 14,4 %.
Se arribó a estas conclusiones a partir de tendencias históricas de dos encuestas nacionales y proyecciones del censo.
Actualmente, la enfermedad cardiovascular ya es la principal causa de muerte entre las mujeres en EE.UU. El nuevo informe prevé incrementos en cardiopatía coronaria (del 6,8 % al 8,2 %) —bloqueo de las arterias del corazón por acumulación de placa—, insuficiencia cardíaca (del 2,5 % al 3,6 %), fibrilación auricular (del 1,6 % al 2,3 %) y accidente cerebrovascular (del 4,1 % al 6,7 %).
Además, sugiere un aumento de la diabetes de alrededor del 10 % y de la obesidad de cerca del 17 %. En niñas y adolescentes de dos a 19 años, la obesidad pasaría del 19,6 % al 32 %. De mantenerse las tendencias actuales, la prevalencia de presión arterial alta en mujeres adultas pasaría del 48,6 % en 2020 al 59,1 % en 2050; la diabetes, del 14,9 % al 25,3 %, y la obesidad, del 43,9 % al 61,2 %.
La presidenta voluntaria de la asociación, la cardióloga Stacey Rosen, ha descrito el análisis como "un llamado a la acción". Las autoras subrayan que las mujeres no solo presentan más enfermedad en edades avanzadas, sino que los factores de riesgo están creciendo en grupos de mujeres de 20 a 40 años. También señalan que factores hormonales a lo largo de la vida —menstruación, embarazo, menopausia— y determinantes socioeconómicos y demográficos influyen en el riesgo.