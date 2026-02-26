¿Quién es Larry Devoe, el nuevo fiscal general encargado de Venezuela?

Larry Daniel Devoe Márquez, nuevo fiscal general encargado Credito: Web

26-02-26.-La Asamblea Nacional de Venezuela designó este miércoles al abogado especializado en derechos humanos Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal general encargado, tras la renuncia de Tarek William Saab. La decisión fue anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.



Devoe, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), cuenta con maestrías en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, además de ser especialista en ciencias penales y criminalísticas y poseer dos diplomados en materia de derechos humanos.



El nuevo fiscal general encargado también forma parte del Programa de Convivencia y Paz, creado en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.



La renuncia de Saab, quien ahora asumirá temporalmente como defensor del pueblo tras la salida de Alfredo Ruiz Angulo por «motivos personales y de salud», marca una reestructuración en la cúpula de ambas instituciones mientras la Asamblea Nacional adelanta los procesos para designar a los titulares definitivos.



Estos cambios se producen días después de que la Asamblea Nacional aprobara, el 19 de febrero, la Ley de Amnistía, destinada a la liberación de presos políticos.

