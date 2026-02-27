INAMEH reporta se prevén áreas parcialmente nubladas en la mayor parte del país

Este viernes durante todo el día, habrá escasa nubosidad y áreas parcialmente nubladas en la mayor parte del territorio venezolano, indicó el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Sin embargo, en horas de la noche se espera la formación de mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas dispersas al norte de la Guayana Esequiba, sur de Amazonas, sur de Bolívar, zonas montañosas de la Miranda, este de Falcón, Andes y Zulia.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se prevé nubosidad parcial y áreas poco nubladas durante todo el periodo, sin descartar lloviznas dispersas en zonas de montaña en la madrugada.

Las temperaturas extremas en la ciudad de Caracas, la máxima rondará los 29°C en la tarde y una mínima en la madrugada de 15°C.

Con información de VTV / INAMEH.