Liberan a los dos últimos periodistas que seguían en condición de presos políticos en Venezuela

27-02-26.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) confirmó la tarde de este jueves que se concretaron las liberaciones de los periodistas Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo, quienes eran los dos últimos profesionales de las comunicaciones que permanecían en condición de presos políticos.Primero fue puesto en libertad Urribarri, quien estuvo encarcelado desde el 21 de mayo de 2025, bajo acusaciones de conspiración e instigación al odio. Ello debido a que publicó unos mensajes en X, antes Twitter.«Estuvo cuatro meses en El Helicoide y de allí fue trasladado a Yare II. Lo tuvieron privado de libertad durante 9 meses y 5 días. Justicia y reparación para Pedro y para todos los presos por razones políticas», escribió el Sindicato aproximadamente a las 12:30 p.m. de este jueves.Más de una hora después, la organización confirmó la liberación de Carrillo, preso desde el 20 de julio de 2022.Al igual que su colega, en un primer momento estuvo en El Helicoide y después fue trasladado Yare II.«Lo mantuvieron encerrado 3 años, 7 meses y 6 días», destacó el Sindicato, que remarcó que «Jonathan era el último de los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos y documentados» por la organización, al tiempo que exigió reparación.