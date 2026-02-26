EEUU: actor Robert De Niro condena políticas de Trump y lo califica de «enemigo del país»

El reconocido actor Robert De Niro

26 de febrero de 2026.- El reconocido actor Robert De Niro elevó el tono de sus críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En declaraciones emitidas en el podcast ‘The Best People’, de Nicolle Wallace, el actor manifestó de forma emocional su profundo descontento con la Administración Trump.



De Niro, conocido por sus papeles en producciones como «El Padrino» y «Taxi Driver», urgió a los ciudadanos estadounidenses actuar para limitar el poder del presidente en las próximas elecciones intermedias. «Trump es el enemigo de este país», sentenció.



El actor fue enfático en su llamado a la acción colectiva: «No nos engañemos. No se irá (del poder). Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos… Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias».



La reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario arremetió contra De Niro, tildándolo de «mentalmente inestable» y cuestionando su inteligencia. En la misma publicación, Trump extendió sus ataques a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes también confrontaron al presidente durante el discurso del Estado de la Unión por la noche del martes 24 de febrero.



En su mensaje, Trump escribió: «(Omar y Tlaib) Deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo que es realmente CRIMINAL!».



Además, el presidente añadió un comentario personal: «Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la loca de Rosie O’Donnell, que ahora mismo está en Irlanda intentando averiguar cómo regresar a nuestro hermoso Estados Unidos».



Las congresistas demócratas también fueron foco de la tensión política. Durante una crítica de Trump contra los inmigrantes indocumentados, Ilhan Omar gritó: «Has matado estadounidenses». Por su parte, Rashida Tlaib cuestionó la omisión de los archivos de Epstein en el discurso presidencial, evidenciando las múltiples facetas de la oposición al mandatario.



Este pronunciamiento subraya la creciente polarización y el fuerte rechazo que figuras públicas manifiestan hacia la política presidencial. Desde su primer mandato (2017-2021), Robert De Niro ha manifestado pública y frecuentemente su rechazo a Donald Trump.



Esta postura crítica y sostenida le ha valido diversos insultos por parte del presidente en ocasiones previas, consolidando un patrón de confrontación entre el poder ejecutivo y destacadas voces del ámbito cultural en Estados Unidos.