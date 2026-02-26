Revelan contenido de la bodega secreta de Epstein: manuales de “esclavas sexuales” y fotos de mujeres desnudas

Jeffrey Epstein llenó un almacén secreto con computadoras, revistas pornográficas, cintas VHS y DVD de adolescentes, además de manuales de "entrenamiento" para "esclavas sexuales", entre otros objetos, según un inventario del depósito obtenido por The Telegraph.

El delincuente sexual condenado mantuvo varias bodegas de almacenamiento durante más de 16 años y, presuntamente, contrató a detectives privados para trasladar pertenencias desde su propiedad en Florida en un aparente intento de evadir a las autoridades antes de una redada policial en 2005.

De acuerdo con el reporte, la unidad no fue detectada por las fuerzas del orden mientras el financiero enfrentaba investigaciones estatales y federales y, en 2008, se declaró culpable de cargos estatales por captar a una menor para la prostitución y solicitar servicios de prostitución, como parte de un controvertido acuerdo que le permitió evitar cargos federales.

La revelación de estos materiales —que, según The Telegraph, incluyen también cartas, 29 libretas de direcciones y una lista de tres páginas con masajistas locales— se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre sus crímenes y sus presuntos vínculos con una red más amplia de figuras poderosas, una atención que se intensificó tras la publicación de millones de páginas de documentos derivados de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y su asociada Ghislaine Maxwell.

En ese marco, cuando la policía de Palm Beach allanó la mansión de Epstein en 2005, gran parte de la evidencia que buscaba ya no se encontraba allí: tres computadoras habían desaparecido y solo quedaron los teclados.

Epstein alquiló más de una docena de bodegas y, presuntamente, evadió a las autoridades al llenar una con pornografía, manuales de "esclavas sexuales", libretas de direcciones y otros materiales (Department of Justice)

Según documentos obtenidos por The Telegraph, Jeffrey Epstein pagaba a investigadores privados para retirar material incriminatorio de su vivienda y almacenarlo en bodegas del condado de Palm Beach y otras localidades. Además, de acuerdo con estados de cuenta de tarjetas de crédito, comenzó a alquilar esos espacios en 2003 y continuó pagando al menos una de esas instalaciones hasta 2019, cuando murió en prisión a la espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Asimismo, según el mismo medio, la bodega "oculta" también contenía fotografías de desnudos de personas que se cree eran víctimas de Epstein, un calendario de 2005, tarjetas de felicitación, resultados de laboratorio y una cinta de video en formato de 8 mm con imágenes de alguien en la ducha y de una mujer en lencería.

No está claro cuál era el contenido de los manuales de "esclavas sexuales" ni de otros materiales que presuntamente se encontraban en las bodegas, como tampoco se sabe si esos objetos fueron recuperados por los investigadores federales que construían el caso en su contra o si podrían hacerse públicos bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Jeffrey Epstein.

The Independent solicitó comentarios al Departamento de Justicia y al FBI.

El Departamento de Justicia publicó millones de páginas de archivos vinculados al depredador, tras incumplir los plazos fijados para la divulgación total de los documentos en poder de las autoridades federales. Los archivos incluyen miles de correos electrónicos, documentos judiciales, fotos y videos, muchos de ellos con menciones o imágenes de figuras de alto perfil como el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, el multimillonario Elon Musk y el secretario de Comercio Howard Lutnick, entre otros.

Trump —residente destacado de Palm Beach y cuyo nombre aparece miles de veces en los documentos— mantuvo contacto social con Jeffrey Epstein durante las décadas de 1990 y 2000, e incluso en una ocasión Epstein se refirió a sí mismo como "el mejor amigo" del entonces empresario. Sin embargo, el mandatario sostiene que rompió vínculos con Epstein años antes de que fuera investigado y ha calificado reiteradamente los archivos como un "engaño" promovido por funcionarios demócratas para desviar la atención de su agenda; además, no ha sido acusado de ningún delito y la mera aparición de un nombre en los archivos no implica responsabilidad penal.

Tras la publicación de los archivos, la policía británica arrestó al príncipe Andrew y al exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, en el marco de investigaciones vinculadas a su relación con Jeffrey Epstein.

En Estados Unidos, el presunto cómplice Les Wexner, exdirector ejecutivo de Victoria's Secret, declaró ante el Congreso que fue "engañado" por Epstein y negó haber cometido irregularidades en su trato con el financiero.

Asimismo, la divulgación de los documentos derivó en renuncias de alto perfil: Larry Summers dejó su cargo en la Universidad de Harvard, Tom Pritzker abandonó la presidencia ejecutiva de Hyatt Hotels Corporation y Kathy Ruemmler dimitió de Goldman Sachs.