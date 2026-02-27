Lahula garantiza quimioterapia gratuita a más de 6 mil personas al año

La Unidad Oncológica "La Flor de la Esperanza" celebró a su 19° aniversario como referencia del occidente del país en la distribución de fármacos de alto costo y atención especializada **

La Unidad Oncológica "La Flor de la Esperanza", adscrita al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), conmemoró este 26 de febrero su decimonoveno aniversario, consolidada como el principal centro de atención y apoyo para pacientes con cáncer en la región andina.

Milagros Castillo, jefa del Departamento de Farmacia de Alto Costo, informó que la Unidad ha ampliado significativamente su cobertura, pasando de atender a poco más de un centenar de personas en sus inicios a beneficiar actualmente a 6 200 pacientes al año.

Detalló que, solo en 2025, la sala de quimioterapia brindó atención gratuita a 3 668 pacientes, quienes recibieron tratamientos especializados administrados por un equipo multidisciplinario.

Castillo destacó que la dependencia no solo atiende patologías oncológicas, sino que también funciona como centro de distribución de medicamentos de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para diversas especialidades, entre ellas nefrología, reumatología, hematología, ginecología, endocrinología y urología, además de otras áreas médicas que requieren terapias complejas.

Pioneros de la esperanza

Al recordar los inicios del servicio, Castillo señaló que la Unidad abrió sus puertas el 26 de febrero de 2007 con todas las disciplinas necesarias para el abordaje integral del cáncer, incluyendo radioterapia y braquiterapia.

Expresó su reconocimiento a los pioneros que hicieron posible este proyecto, entre ellos los doctores Francisco López, Frances Stock y Dexy Fernández, esta última coordinadora de la farmacia durante nueve años. También resaltó el trabajo del equipo de técnicos y físicos que laboraban en tres turnos para garantizar la continuidad del servicio.

Actualmente, la Unidad opera bajo la jefatura de la pediatra oncóloga María Alejandra Pérez, acompañada por un equipo multidisciplinario que ofrece consultas en oncología médica para adultos y niños, cirugía oncológica, medicina interna y psicología. Esta estructura permite mantener al centro como referencia para pacientes provenientes del Sur del Lago, la zona panamericana y estados vecinos.

Gestión y recuperación del servicio

Castillo indicó que, bajo la dirección de la Dra. Chiquinquirá Perozo y con el acompañamiento de la Autoridad Única de Salud, Dra. Moraima Salazar, así como el gobernador Arnaldo Sánchez, se coordinan esfuerzos con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, liderado por la Dra. Nuramy Gutiérrez, para avanzar en los proyectos de recuperación y futura reactivación del servicio de radioterapia.

Resaltó que el compromiso del personal médico, de enfermería y de farmacia garantiza que la aplicación de quimioterapias se realice con rigor científico y trato humano. Este esfuerzo conjunto permite que los pacientes oncológicos reciban atención digna, efectiva y gratuita dentro del Sistema Público de Salud.

Calidad de vida garantizada

Finalmente, Castillo definió este espacio como "la unidad de la vida", afirmando que, tras casi dos décadas de trayectoria, el propósito fundamental continúa siendo ofrecer esperanza, acompañamiento y calidad de vida a quienes enfrentan el cáncer. /Prensa Iahula/CNP 25.449