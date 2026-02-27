(VIDEO) Reunión en Miraflores: Delcy Rodríguez y directivos de Shell evalúan proyectos gasíferos

Presidenta encargada se reúne con directivos de Shell para evaluar proyectos gasíferos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión en el Palacio de Miraflores con altos ejecutivos de la petrolera británica Shell, con el fin de evaluar oportunidades de inversión en proyectos de gas y petróleo.

En el encuentro participaron el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y los viceministros Paula Henao y Luis González, para coordinar los planes de explotación en territorio nacional."

El objetivo de la sesión de trabajo fue la exploración de oportunidades de inversión y el aprovechamiento de los yacimientos gasíferos del país. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo y se proyecta hacia la cuarta posición global en reservas de gas, factores que centran la hoja de ruta para la reactivación de pozos y la captación de capital extranjero.

Shell, operadora con actividad en más de 70 países, mantiene su presencia en el mercado energético internacional. El acercamiento permitió revisar los esquemas técnicos para el flujo de recursos y la operatividad de la infraestructura energética, orientada a fortalecer la capacidad extractiva de la industria local.

 

