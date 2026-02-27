Donald Trump le otorga medalla de Honor a piloto (herido) en incursión de captura y secuestro de Nicolás Maduro

27 de febrero de 2026.-El presidente Donald Trump otorgó la Medalla de Honor a dos pilotos el martes: el suboficial mayor del Ejército, Eric Slover, quien resultó herido mientras piloteaba un helicóptero durante la misión de enero que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro; y el capitán retirado de la Marina, Royce Williams, quien derribó cuatro aviones de combate soviéticos durante la Guerra de Corea, Informó CBS y tarea y propósito.com

Tanto Slover como Williams recibieron la máxima condecoración al valor del ejército estadounidense durante el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso el martes. CBS News informó primero que Trump planeaba reconocer a Williams con el premio durante el discurso.

"Es un honor estar en la misma sala con ustedes", dijo Trump tras la entrega de los premios. "Gracias a ambos".

Una batalla secreta y un accidente casi fatal

En la madrugada del 3 de enero, helicópteros del 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, con operadores especiales de la Fuerza Delta, llegaron al complejo de Maduro en Caracas, la capital de Venezuela.

Slover pilotaba un helicóptero CH-47 Chinook como líder de vuelo de la operación mientras las tropas estadounidenses llegaban a Caracas, según relató Trump el martes.

Mientras Slover se preparaba para aterrizar, su helicóptero fue atacado con ametralladoras "desde todos los ángulos", y recibió cuatro disparos en la pierna y la cadera, según Trump.

"Eric maniobró su helicóptero con todas sus fuerzas para enfrentarse al enemigo y dejar que sus artilleros eliminaran la amenaza —giró el helicóptero para que los artilleros pudieran encargarse del asunto—, salvando así la vida de sus compañeros guerreros de lo que podría haber sido un accidente catastrófico en lo profundo del territorio enemigo", declaró Trump.

Después de que Slover aterrizó sano y salvo el Chinook, le dijo a su copiloto, que también estaba herido: "Toma el control; estoy a punto de desmayarme", dijo Trump.