(VIDEO) Vladimir Villegas: La Ley de Amnistía ¿Presenta retrasos?

26-02-26.-En diciembre del año pasado era un clamor, hoy se ha hecho realidad, por las razones que fuere, una Ley de Amnistía, ya la tenemos aprobada.¿Es incompleta? ¿Le faltan elementos?Se han denunciado algunos retrasos en la aplicación concreta de la Ley de Amnistía.Quédate en el video junto a Vladimir Villegas para que conozcas todos los detalles.