Delcy Rodríguez a Trump: "Como nuestro socio y amigo, le pido que cese el bloqueo"

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela Credito: Prensa Presidencial

27-02-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al mandatario estadounidense Donald Trump que finalice el bloqueo económico contra Venezuela.



Rodríguez aprovechó un acto con la juventud oficialista en el Teatro Teresa Carreño para calificar al líder republicano como un «socio y amigo» tras su reciente discurso.



«Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana», sentenció la funcionaria.



La dirigente celebró que Trump utilizara términos de cercanía hacia Caracas y subrayó que Venezuela jamás ha mantenido una postura de enemistad frente a Washington.



Según la presidenta encargada, el país caribeño siempre ha promovido una concepción geopolítica de amistad y cooperación con todos los actores internacionales.



«Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta», expresó durante la transmisión de VTV.



Rodríguez describió la situación actual como una «etapa excepcional» derivado de los sucesos del pasado 3 de enero, cuando denunció una agresión militar extranjera.



La funcionaria vinculó este episodio con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, evento que marcó el inicio de este ciclo político.



«Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año«, afirmó ante los simpatizantes mientras pedía un aplauso para Maduro y Cilia Flores, ambos detenidos en EE. UU.



El chavismo sostiene que miles de millones de dólares, cargamentos de oro y diversos activos nacionales permanecen retenidos en el exterior por las sanciones.



No obstante, Rodríguez recordó el reciente desbloqueo de fondos en territorio estadounidense producto de las negociaciones directas con la administración de Trump.



Estos recursos permitieron la adquisición de equipos médicos destinados a la red hospitalaria venezolana, según el anuncio oficial realizado el pasado 27 de enero.

