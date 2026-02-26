Declaran emergencia en varios distritos de 14 regiones peruanas por lluvias

Emergencia en varios distritos peruanos por lluvia

26 de febrero de 2026.- El Gobierno de Perú declaró el miércoles el estado de emergencia en varios distritos de 14 regiones del país ante el peligro inminente generado por intensas lluvias, con el fin de proteger a la población.



En un comunicado, se indicó que la decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 025-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y estará vigente por 60 días.



Este decreto permite la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, para reducir el alto riesgo existente, así como la respuesta y rehabilitación ante los efectos de las lluvias.



La declaratoria abarca distritos de las provincias de Chachapoyas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza, en el departamento de Amazonas; Huaraz, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Huaylas, Pomabamba y Santa, en el de Áncash; Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, en Arequipa; así como Cajamarca, Chota, Contumazá, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz, en Cajamarca.



Además, la emergencia incluye localidades de Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco, en el departamento de Ica; Chanchamayo, en el de Junín; y en La Libertad las provincias de Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú.



En Lambayeque, la medida contempla a las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque; en Lima, a Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos; en la de Madre de Dios, a Tambopata y Manu; y en Piura, a Piura, Ayabaca, Paita, Sullana, Talara y Sechura.



Se suman las provincias del departamento de Puno como Puno, Azángaro, Carabaya, El Collao, Lampa, San Román y Sandia; en San Martín, Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga y San Martín; y en Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla.



El Ejecutivo también informó que fue declarado el estado de emergencia en diversos distritos de algunas provincias del departamento de Arequipa y en el distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica, tras los daños registrados por las intensas precipitaciones.



La medida fue oficializada en el Decreto Supremo N° 023-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días. En el departamento de Arequipa, la declaratoria comprende distritos de las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma y Condesuyos; mientras que en el departamento de Ica incluye al distrito de Ocucaje.