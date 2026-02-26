Estados Unidos: Trabajadoras embarazadas de Amazon denuncian abusos en los almacénes

26 de febrero de 2026.-"Perdí a mis bebés gemelos por levantar objetos pesados ​​como estibadora en Amazon", es el trágico testimonio de Marissa, extrabajadora de Amazon en Ohio. Marissa es una de las más de 400 trabajadoras de almacén que denunciaron las condiciones discriminatorias y potencialmente mortales que enfrentaron durante su embarazo, informó Partido Socialista de la Libertad.

A las trabajadoras, incluidas muchas afroamericanas, se les negaron adaptaciones como el uso de una silla, descansos para ir al baño, horarios alternativos para las visitas médicas y límites modificados para levantar pesas. Algunas, tras solicitar ajustes, sufrieron represalias con licencias forzadas sin sueldo o despidos, lo que impuso dificultades adicionales y la pérdida de vivienda a las mujeres embarazadas o en posparto. Los efectos devastadores de estas prácticas de explotación laboral abarcan desde graves problemas de salud hasta partos prematuros y abortos espontáneos.

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles prohíben la discriminación por embarazo. Y la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas exige a los empleadores de todo el país que proporcionen adaptaciones. Aun así, Amazon sigue poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres.

Hartas y enfurecidas

Trabajadoras lesionadas de Amazon se unieron en Warehouse Life, un proyecto de Jobs with Justice. A mediados de 2025, formaron el Comité de Justicia para el Embarazo y comenzaron a recopilar historias de trabajadoras y extrabajadoras de Amazon. Exigieron públicamente una nueva y sólida política de adaptación para el embarazo.

A mediados de octubre, Warehouse Life realizó un piquete en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, un reconocido centro de maternidad. Trabajadoras y organizadoras de la campaña exigieron la destitución de Edith Cooper, miembro de la junta directiva del hospital y quien también preside el comité que supervisa las condiciones laborales en los almacenes de Amazon. El grupo inició una campaña de cartas para exigir a Cooper que deje de encubrir el trato que Amazon da a las trabajadoras embarazadas.

Únete a la iniciativa en #ExposeAmazon

Olivia Bradley, líder de Justicia para el Embarazo, habló en una reunión de la Movilización Nacional por la Justicia Reproductiva e instó a los activistas laborales y de derechos reproductivos a participar. Agrega tu nombre a la carta de Workplace Life en exposeamazon.org/pregnancy. La página también tiene un enlace para que las organizaciones se unan. Difunde la información compartiendo las publicaciones de Warehouse Life en redes sociales y apoyando las iniciativas locales de organización de las trabajadoras de Amazon. Los sindicalistas pueden movilizarse para llevar a cabo acciones y aprobar resoluciones que condenen las condiciones de explotación laboral en Amazon.

Nadie debería tener que elegir entre un trabajo y su embarazo.