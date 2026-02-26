Más de 6.400 personas han solicitado beneficio de la Ley de Amnistía, informó Jorge Arreaza

Ministro Ernesto Villegas y Diputado Jorge Arreaza

26 de febrero de 2026.- El presidente de la comisión especial de la Asamblea Nacional para el desarrollo e implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, informó este miércoles 25 de febrero que se han recibido 6.487 solicitudes de ciudadanos tras la aprobación del instrumento legal la semana pasada. De acuerdo con las cifras presentadas, 3.365 peticiones se tramitaron por el Ministerio Público, 2.971 mediante la Defensa Pública, 127 por defensa privada y 24 a través de otros sujetos facultados.



Arreaza detalló que hasta el momento el proceso ha resultado en 185 libertades para personas encarceladas y 3.266 libertades plenas para ciudadanos con medidas cautelares, como régimen de presentación o arresto domiciliario. Actualmente, 3.011 solicitudes se encuentran bajo revisión para determinar si cumplen con los 13 supuestos o hechos de violencia contemplados en la normativa.



Estas declaraciones se produjeron al finalizar una reunión entre la comisión especial y el Programa para la Paz y la Convivencia, coordinado por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Ambas instancias acordaron el trabajo conjunto para el estudio de los casos y la presentación de propuestas ante los órganos de justicia.