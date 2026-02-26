Aumenta visita de turistas brasileños con nuevas conexiones aéreas

Avión de la aerolinea Rutaca

26 de febrero de 2026.- Con la puesta en marcha el pasado martes 24 de febrero del vuelo de la línea aérea venezolana Rutaca hacia Brasil, conectando a Caracas con Manaos, y desde este jueves 26 a Boa Vista con Puerto Ordaz en el estado Bolívar, se reactivan la operaciones turísticas desde esas ciudades brasileñas hacia diferentes destinos de Venezuela. Estas conexiones se dan luego de la suspensión, debido al aislamiento de la pandemia del Covid 19.



De acuerdo al cronograma presentado por la aerolínea, la ruta Puerto Ordaz - Boa Vista estará disponible los lunes y jueves saliendo a las 10:00 de la mañana. Por su parte, el vuelo Manaos - Caracas saldrá los martes y domingos a las 03:00 de la tarde.



En este contexto, 23 agentes de viaje del país amazónico visitan la isla de Margarita, y al mismo tiempo evalúan estrategias de promoción y mercadeo. Estas acciones consolidan a La Perla del Caribe como el primer polo del turismo receptivo del país caribeño.



Esta operación comercial impulsa el desarrollo de un corredor aéreo para el estado insular, tradicionalmente atractivo para el mercado brasileño. La aerolínea también, aseguró que busca posicionar a Guayana como puerta de entrada al sur de América, fortaleciendo la inversión e intercambio en el estado Bolívar, lo que marcará una nueva etapa de desarrollo económico para el país.



La operación se hizo efectiva, gracias a las acciones de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, en coordinación con la aerolínea Rutaca, la Agencia Brasileña Paradise Turismo y la Asociación Brasileña de Agencias de Viaje. Es por ello, que el fortalecimiento y desarrollo de la ruta Manaos - Margarita será una alternativa estratégica para generar mayores ingresos económicos al país, al ser el sector Turismo uno de los motores claves para el desarrollo económico, como parte de la agenda económica nacional y el Plan de las 7 Transformaciones.