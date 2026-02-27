Departamento del Tesoro emitirá licencia para reventa de petróleo venezolano a Cuba

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que implementará una política de licencias favorable para autorizar la reventa de petróleo venezolano para su uso en Cuba, con fines comerciales y humanitarios.

La información la dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) donde especifica que "esta política de licencias favorable está dirigida a transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)".

Indicó, además, que estas licencias no beneficiarán a "cualquier persona o entidad asociada con el ejército cubano, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales".