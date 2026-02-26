UNES impulsa taller sobre el buen uso de redes sociales y defensas de grado en Caracas

26 de febrero de 2026.-Como parte del desarrollo de la formación integral de sus profesionales, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), continúa ejecutando diversas actividades académicas en sus diferentes núcleos. En esta ocasión, se llevó a cabo el taller sobre el Buen Uso de las Redes Sociales, dirigido a estudiantes del proceso I-2026, así como a los trabajadores de esta casa de estudios en el núcleo El Cafetal, ubicado en el municipio Baruta, Caracas, informó Prensa Mpprijp.

El propósito de este taller es orientar a los futuros profesionales en el manejo responsable de plataformas digitales para su aprendizaje y desarrollo profesional en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, la dinámica de trabajo estuvo a cargo del Lic. Manuel Sánchez, quien explicó la importancia de proteger la privacidad, verificar información, mantener una conducta respetuosa y evitar riesgos digitales como el ciberacoso y la desinformación.

Cabe destacar, que en el Núcleo Miranda eje Guarenas-Guatire, los estudiantes del Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA) realizaron su respectiva defensa de grado.

Asimismo, los futuros profesionales de la licenciatura en Servicio Policial del proceso I-2024 iniciaron formalmente la defensa de sus trabajos, lo que representa un gran paso decisivo que certifica su capacidad para proponer soluciones científicas a los desafíos de la seguridad ciudadana en el país.

Durante las presentaciones, se evidenció el dominio de estos jóvenes sobre sus investigaciones ante el jurado, presidido por la máxima autoridad del núcleo. Esto demostró la formación profesional vinculada al ejercicio operativo, con el objetivo de elevar los niveles de competencia en los diferentes organismos de protección a los habitantes.

Estas acciones se alinean con la misión de esta Alma Mater de formar y transformar profesionales comprometidos con la protección de la población.