Venezuela exportó 17,6 toneladas de té instantáneo hacia EEUU

En el estado Lara se llevó a cabo el proceso de acompañamiento, llenado y reconocimiento de 17,6 toneladas de té instantáneo en polvo, destinadas al mercado de Estados Unidos. El envío representa un nuevo avance en la estrategia de internacionalización de la producción local y en el fortalecimiento del motor exportador regional.

La actividad fue encabezada por el director del Despacho de la Gobernación, Luis Jonás Reyes, junto al presidente de la Empresa de Comercio Exterior de Lara (Emcoex), Juan Carlos Romero. Ambos supervisaron los protocolos de seguridad y logística desde las instalaciones de la planta de Nestlé, donde se desarrolló la operación.

El despacho se concretó a través de dos contenedores estratégicos: uno con 10,55 toneladas y otro con 7,05 toneladas, completando el total exportado. El procedimiento se ejecutó bajo el esquema de la denominada "Herradura de Exportación", un modelo de gestión pública que integra a los organismos de control aduanero y seguridad para agilizar trámites y facilitar la salida de mercancías.

Durante la jornada, Reyes resaltó la importancia del rol que cumple Emcoex en la dinámica comercial de la región.

"Estamos verificando el rol fundamental de Emcoex como un centro logístico inteligente para el centro-occidente del país. No se trata solo de movilizar carga, sino de ofrecer un sistema de acompañamiento integral que brinde confianza a la industria privada para colocar el sello ‘Hecho en Lara’ en mercados tan exigentes como el norteamericano".

Por su parte, Romero señaló que el envío demuestra la capacidad operativa del estado para posicionarse como un hub logístico estratégico. Indicó que, a través de Emcoex, Lara ofrece una plataforma que integra asesoría técnica especializada, seguridad, procesos de reconocimiento y ventajas geográficas para facilitar la exportación.